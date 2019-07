Imola, raccolta rifiuti: al via il 'porta a porta' in centro

Parte da oggi, 8 luglio 2019, il nuovo metodo di raccolta rifiuti nel centro storico di Imola: a entrare in funzione nuovi cassonetti e porta a porta, ma i cassonetti rimarranno aperti fino al 31 luglio per consentire il graduale passaggio al nuovo sistema, e dal 1 agosto 2019 si potranno utilizzare solo con la tessera Hera per i servizi ambientali.

Come ritirare il kit

Eliminati i cassonetti dell’indifferenziato e le campane gialle, si parte con il nuovo servizio. A disposizione della comunità tre punti informativi straordinari il 9, 11 e 13 luglio, per ritirare il kit completo e le tessere. Fino al 31 luglio i contenitori sono apribili senza l’uso della tessera.

Ai titolari Tari, famiglie e attività, che non sono state trovate a domicilio dagli informatori ambientali in queste quattro settimane, è stato lasciato un invito a ritirare il bidoncino personale per i rifiuti indifferenziati, le tessere, i sacchi di vario tipo e i materiali informativi, a uno dei tre appositi punti informativi che saranno organizzati sotto al Centro cittadino, in via Emilia 123, martedì 9, giovedì 11 e sabato 13 luglio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

In seguito, dal 15 luglio 2019 i materiali e le tessere si potranno ritirare esclusivamente alla stazione ecologica di Imola, in via Brenta 4 (traversa di via Lasie), nelle giornate di mercoledì dalle 9 alle 12 e sabato dalle 15 alle 18, e dal 18 luglio, anche al Borghetto (Mercato coperto), via Rivalta, 1° piano. Lo sportello al Borghetto in via straordinaria, fino all’8 agosto sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13; dal 22 agosto in poi osserverà la sua apertura normale il giovedì dalle 9 alle 12.

Nei viali perimetrali, invece, è prevista la collocazione delle Isole Ecologiche di Base, simili a quelle già presenti negli altri quartieri, apribili anch’esse con tessera. Con la tessera fornita in dotazione, tutti i cittadini e le attività dell’area, in parallelo ai nuovi servizi, potranno utilizzare anche qualsiasi altro contenitore della città, senza limiti e tutte le volte che si vuole come già avviene ora. Le attività inoltre possono richiedere a Hera specifici servizi integrativi per la raccolta del cartone, dell’organico, del vetro, del legno in cassette e dei rifiuti indifferenziati e al momento tale necessità è stata sollevata da una quarantina di attività, che quindi usufruiranno di tali servizi.

Elenco postazioni raccolta differenziata centro storico

Organico e vetro:

viale Rivalta 10

via Mazzini 65,

via Quaini 14 (lato opposto)

via Guerrazzi 17A (lato opposto)

via Cairoli 41 (lato opposto),

via Cavour 38 (lato opposto)

via Cavour 65, via Cavour 111,

via Cavour 124 (lato opposto)

via Selice 23 (lato opposto)

via Galeati 27, via dei Mille 40 (lato opposto)

via Quaini 7 (lato opposto),

piazza Matteotti 14, via Emilia 193 (lato opposto),

piazza Gramsci 18, piazza del Duomo 7,

via Garibaldi 41, piazza dalle Bande Nere 7 (lato opposto)

via Bughetti 2 (lato opposto)

via Emilia 25A, via Cavour 24

via Cavour 2,

via Fratelli Bandiera 24 (lato opposto);

IEB (Isole ecologiche di base):

viale Saffi 50

viale Saffi 24 (lato opposto)

piazza Bianconcini 11 (lato opposto)

piazzale Ragazzi del ’99 3, viale Zappi 56° (lato opposto)

viale Zappi 10 (lato opposto)

viale De Amicis 41 (lato opposto)

viale De Amicis 85 (lato opposto)

viale De Amicis 143 (lato opposto)

viale De Amicis 38

viale Carducci 11 (lato opposto)

viale Carducci 16

viale Amendola 2

viale Carducci 32

Isole interrate per plastica/lattine: