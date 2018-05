In memoria di Mafalda Degani in Pini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Mafalda Degani in Pini: madre esemplare e donna coraggiosa. Cresce con un grande senso del dovere verso la patria, trasmessole dalla famiglia, molto attiva durante il periodo di guerra. Mafalda è stata Staffetta dei Partigiani “bianchi” cattolici della Repubblica di Montefiorino e nel 1947, per merito del suo operato, fu segnalata per essere assunta all’Agenzia AGIP di Modena e Reggio, sotto la guida del dr Sergio De Angelis, anch’esso Partigiano “bianco” a Milano. Una vita interamente dedicata alla lotta democratica ed alla famiglia che l’ha resa un modello esemplare ed ha riempito di valori ed affetto il cuore dei suoi cari.

Gallery