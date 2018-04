Ispettore Coliandro: ciak si parte, riprese al via

"Siamo cattivi, incazzati e stanchi. Partite le riprese della nuova stagione". Con queste poche righe l'attore Giampaolo Morelli da ufficialmente notizia dell'inizio delle riprese de L'Ispettore Coliandro 7. In verità il primo ciak era atteso per qualche settimana fa, complice anche il casting organizzato dalla produzione, ma ora le macchine sono veramente partite. In programma ci sono quattro puntate, da girare utilizzando come scenario i portici e le strade della città. Non ultima sarà anche l'Autostazione delle corriere, individuata dopo il sopralluogo di inizio marzo.