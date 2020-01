Junior Cally a Sanremo, Borgonzoni: "Non è arte, ma schifo"

“Junior Cally sul palco di Sanremo è disgustoso. Uno che incita al femminicidio, allo stupro, alla violenza non può esibirsi tra i big del festival nazional popolare più famoso del Paese davanti a un pubblico di famiglie, giovani e bambini. È indegno."

Così la candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna per il centro destra Lucia Borgonzoni, sulle polemiche per la partecipazione tra i big di Sanremo del rapper Junior Cally, autore, tra gli altri, del brano “Strega” pubblicato del 2017 che contiene molte delle frasi finite sotto accusa.

La senatrice leghista "come donna prima di tutto e come politico" denuncia "con rabbia questo scempio, è un’offesa a tutte le donne, uno 'l'ho ammazzata, le ho strappato la borsa. C'ho rivestito la maschera' mentre si muove davanti a una giovane ragazza legata mani e piedi a una sedia e con un sacchetto sulla testa, mentre cerca, inutilmente, di liberarsi non è arte. È schifo, violenza, aberrazione”.