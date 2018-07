L'agenzia Inps di Casalecchio cambia casa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

L'Inps di Casalecchio di Reno dal 2 luglio cambia casa Si informa che a partire dal 2 luglio p.v. l’Agenzia INPS attualmente ubicata in Via Isonzo 14/6 a Casalecchio di Reno sarà operativa nei nuovi locali di Via Zacconi n. 3. Gli orari di ricevimento del pubblico restano invariati (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30). La nuova collocazione dell’Agenzia INPS permetterà di garantire l’attuale livello di servizi ai residenti nel territorio, conseguendo nel contempo significativi risparmi di spesa, grazie alla disponibilità logistica offerta dall’ Amministrazione comunale. Emanuela Zambataro Direttore provinciale