La bolognese Valentina Carati a Sanremo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Anche la cantante bolognese Valentina Carati è in partenza per Sanremo. Infatti venerdì 7 febbraio, a Casa Sanremo, le sarà consegnato un prestigioso riconoscimento. In questa occasione presenterà l'ultimo suo inedito che a breve uscirà. E' il terzo anno consecutivo che riceve il premio come miglior talento canoro emergente, secondo il giudizio di importanti operatori della musica leggera. Sono tanti i premi vinti dalla diciottenne Valentina, uno dei più importanti è la vittoria assoluta nel festival canoro UNA VOCE PER L'EUROPA 2018 che l'ha portata ad essere ospite ad importantissimi eventi italiani e stranieri. Appena rientrata da Sanremo partirà per Berlino dove è stata invitata per la quarta volta consecutiva ad esibirsi durante la premiazione delle star al FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA. Valentina sarà ospite alla “Notte delle Stelle”, prestigiosissimo spettacolo di gala che alterna premiazioni cinematografiche ad esibizioni di talenti musicali.