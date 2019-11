Valentina Carati ospite alla Milano Music week 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Oggi, martedì 19 novembre, la nostra cantante bolognese VALENTINA CARATI salirà sul palco dell' importantissima kermesse musicale MILANO MUSIC WEEK dove eseguirà alcuni brani tra cui la canzone "1000 KM" che l'ha portata alla vittoria del festival Una Voce per l'Europa 2018. E' stata chiamata come ospite dall'A.F.I. (Associazione Fonografici Italiani) e canterà al loro evento pubblico che si terrà alle 19,20 alla Palazzina Liberty di Largo Marinai d'Italia a Milano la quale, in occasione dell'importantissimo evento musicale ,si trasforma in Casa A.F.I. Per tutti coloro che volessero assistere, l'ingresso all'evento è GRATUITO (con registrazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al seguente link: https://form.jotformeu.com/afisocial/afimmw19 ). La nostra giovane cantante bolognese torna ad esibirsi a Milano su un altro palco internazionale molto importante dopo l'anno scorso che l'ha vista ospite sempre durante la Milano Music Week all'Evento Latino Ispanico. Quest'anno, a Casa A.F.I. , oltre a lei si avvicenderanno anche altri importanti artisti italiani come Ivana Spagna, Arisa, Audio2, Red Canzian, Davide De Marinis ed altri.