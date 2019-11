La bolognese Valentina Carati vince il Premio Speciale Teatro Ariston di Sanremo 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La diciottenne bolognese Valentina Carati ieri sera all' "EcoTeatro" di Milano ha vinto il Premio Speciale Teatro Ariston di Sanremo. Tra i video delle canzoni inedite dei dieci finalisti di "Canto Italiano-Radio LatteMiele" quello più visto, ascoltato e più votato dai navigatori del WEB, sul palco virtuale del Teatro Ariston di Sanremo, è stato quello della cantante bolognese Valentina Carati col suo brano "Se non è Amore". Valentina ha avuto il grande piacere di ricevere questo premio direttamente dalle mani di un'icona del panorama musicale italiano come Fausto Leali e questa vittoria la porterà ad essere ospite, durante la "44a Rassegna della Canzone d'Autore Premio Tenco", in questo famoso teatro sanremese che ha visto esibirsi i più prestigiosi rappresentanti della storia della musica italiana.