LA MORGIA (LEGA): IL VIRUS PIÙ PERICOLOSO È LA PAURA

Il virus più pericoloso è la paura. Condanno gli atti di odio irrazionale, prima ancora che razziale che stanno avvenendo in questi giorni, come abbiamo visto nel caso degli studenti cinesi presi a sassate. Non si lapidano i cinesi, andrebbe “lapidata” l’ignoranza e la cattiva informazione. La comunità scientifica ci ha invitato chiaramente a non discriminare in modo insensato le persone cinesi. Esprimo la mia solidarietà alla comunità cinese in Italia e in particolare agli imprenditori, ristoratori e commercianti che stanno subendo ripercussioni economiche pesanti a causa della paura e della psicosi. Umberto La Morgia - Consigliere comunale di Casalecchio di Reno (BO)

