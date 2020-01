La scuola media "Volta" e la giornata della memoria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

In occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria 2020, la Scuola Media "A. Volta" di Borgo Panigale ospita l'importante mostra aperta alla cittadinanza: "1938-1943 La persecuzione degli ebrei in Italia". Siamo convinti che la Scuola sia tanto più istituzione educativa quanto più riesce a condividere la cultura sul territorio. In una fase storica in cui le condizioni di disagio sociale spingono tanti ad indirizzare la propria rabbia verso un capro espiatorio, scambiando la diversità per minaccia, la nostra iniziativa vuole non soltanto ricordare la tragedia delle Leggi razziali e di un buco nero della Storia, ma anche ribadire il rigetto di ogni forma di pregiudizio, discriminazione, razzismo.

