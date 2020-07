Segreteria federazione europea geologi Italia: Il bolognese Gabriele Ponzoni eletto per la terza volta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi, Gabriele Ponzoni, è stato confermato e rieletto, per la terza volta consecutiva, Segretario generale della Federazione Europea dei Geologi che ha sede a Bruxelles. “È un risultato storico perché viene premiata la politica italiana interdisciplinare della promozione del geologo italiano e della professionalità della categoria nel mondo” dichiara il Segretario generale della Federazione Europea dei Geologi. “Un traguardo importante raggiunto con l’appoggio decisivo dei vari delegati provenienti da numerosi Paesi europei – prosegue il geologo italiano e bolognese - un supporto decisamente superiore rispetto agli anni precedenti che dimostra come il lavoro e gli impegni assunti e rispettati piacciano a tutti i geologi europei. Un risultato che permette alla scuola italiana di proporre un modello alternativo di sviluppo industriale, economico e sociale in un momento di crisi generale” conclude Ponzoni. Per la prima volta la votazione per l’elezione del Segretario della Federazione Europea dei Geologi si è svolta online a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19. Nel corso del voto virtuale, è stata eletta vicepresidente della FEG, la serba Iris Vukovic che sostituisce il geologo tedesco Michael Neuman.