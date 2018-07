Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Laboratorio Staveco incontra la compagnia Gommalacca Teatro di Potenza. Sarà l’occasione per conoscere AWARE, un progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, co-prodotto da Gommalacca Teatro e la Fondazione Matera-Basilicata 2019. AWARE nasce dall’esperienza di Gommalacca iniziata nel 2012 in un quartiere periferico del capoluogo lucano, Rione Cocuzzo, in cui il gruppo ha sperimentato la ricerca di spazi possibili di contaminazione con altri linguaggi nel campo dell’educazione non formale, delle arti performative e visive, al fine di lavorare qualitativamente sulla formazione di nuovi pubblici. Mimmo Conte regista della compagnia sarà protagonista di una presentazione-narrata del progetto per raccontare come Gommalacca, offrendo una risposta culturale sul proprio territorio, abbia capovolto il concetto di periferia diventata un ponte verso l’Europa e tra le due Capitali Europee della Cultura 2019. Un evento Bot mob - Bottega Mobile, il ciclo di incontri con cui Laboratorio Staveco, in collaborazione con Leila - la biblioteca degli oggetti e il Quartiere Santo Stefano, promuove la riqualificazione degli spazi tramite la conoscenza del patrimonio artigianale. Questa volta sarà l'incontro con il Teatro a testimoniare la forza della drammaturgia quale modalità di rigenerazione e riscatto collettivo. L’appuntamento è per mercoledì 11, alle ore 20.00 presso la Velostazione Dynamo.