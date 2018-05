Lamborghini nei film, la mostra dedicata ai bolidi star del cinema

Inauguarata a Sant'Agata Bolognese la mostra di auto Lamborghini protagoniste in diverse pellicole di Hollywood: si chiama 'Film Emortions' e offre a chi la visita la vista di una decina di automobili della Casa del Toro.

Le auto, una decina in tutto, sono allestite esattamente come si possono vedere in film cult come 'The Italian Job' (1969) e 'The Cannonball Run' (1981), conosciuto in Italia con il nome 'La corsa più pazza d'America', ma dentro all'ala del museo Lamborghini dedicata alla mostra spiccano anche il fuoristrada Lm002 di Fast&Furious 4 (2009), oppure arrivando fino alle pellicole più recenti, anche la LAmborghini Aventador di Batman: the dark knight rises (2012).

La mostra, il cui nastro è stato tagliato dal Ceo di Lamborghini Stefano Domenicali, è aperta all'interno del museo e visitabile tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:00, fino al 31 ottobre.