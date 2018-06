Laurea Honoris Causa a 97 anni per Marino Golinelli: 'Momenti bui, ma anche fortuna'

Il filantropo Marino Golinelli, creatore della fondazione da lui istituita, ha ricevuto la laurea Honoris Causa dall'università di Modena e Reggio Emilia.

Per il 97enne fondatore del gruppo farmaceutico Alpa-Wassermann (oggi Alfa-Sigma, ndr) una laurea in Biotecnologie mediche, consegnata dal rettore unimore Angelo Andrisano. "Ho approfondito contatti personali con premi Nobel della medicina - ha detto Golinelli - le scoperte, dalla penicillina alla genetica, all'impegno etico e umano delle iniziative che hanno contribuito ad accrescere le conoscenze scientifiche per dare una risposta al perché della nostra vita. Il sogno ha conosciuto momenti bui: errori e delusioni, dettati dalle inesperienze. Ma la fortuna mi è stata benigna. E ha reso possibile la nascita della Fondazione, per dare la possibilità ai giovani di accrescere la loro conoscenza, con i sogni che ognuno di loro coltiva, guidati dalla responsabilità di ognuno di contribuire, per la propria parte, ad un futuro possibile in un mondo più equo e democratico"