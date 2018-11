Lavoro e sfruttamento, documentario 'made in Bo' al parlamento europeo

Arriva al parlamento europeo il docu-film 'The Harvest', realizzato dal collettivo Smk, il gruppo di registi e videomaker di stanza a Bologna. Il lungometraggio sarà proiettato dopo un dibattito alla rpesenza della eurodeputata Elly Schlein e narra delle contrraddizioni della produzione di ortaggi nell'agro pontino, dentro uno scenario fatto di ritmi di lavoro insostenibili, stipendi all'osso e contratti evanescenti, con i braccianti spinti ad assumere droghe per reggere la fatica.

Girato tra aprile e giugno 2016, diretto da Andrea Paco Mariani e distribuito nel 2017, ‘The Harvest’ (“Il raccolto”, in italiano) ha vinto il Noida Film Festival in India e l’Argentina Finca Film Festival. Nelle sale del Parlamento europeo sarà proiettato mercoledì 7 novembre (Sala A5E2, ore 18). Al dibattito si affiancherà anche Marco Omizzolo, sociologo e responsabile scientifico della coop “In Migrazione”, che nel 2016 è stato animatore dell’occupazione dei terreni di alcune aziende agricole in provincia di Latina coi braccianti

indiani e dello sciopero del 18 aprile del 2016, ricevendo poi minacce e intimidazioni dalla mala locale.