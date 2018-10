Lavoro e aziende, a Castel Maggiore i colloqui si fanno a colazione

Trovare lavoro, a colazione. Potrebbe essere realtà dopo che l'agenzia interinale Randstad organizza un incontro tra persone in cerca di impiego e aziende, sfruttando il modello degli speed date dove, proprio come quando si cerca l’anima gemella, si parla per un possibile impiego.

Nel bolognese l'appuntamento è a Castel Maggiore, alla filiale Randstad di Via Pio La Torre 1, a partire dalle ore 09.30: una quindicina di candidati, selezionati da Randstad, incontreranno dieci imprese del territorio. Dopo cinque minuti di conversazione, il candidato dovrà alzarsi e passare al tavolo dell'azienda successiva, sperando di avere sfruttato al meglio la sua occasione.

“La ‘Colazione da Randstad’ è un’occasione per le imprese di conoscere candidati del territorio in linea con i profili ricercati e per gli aspiranti lavoratori di mettersi alla prova in un contesto informale e ritagliarsi il proprio spazio nel mercato del lavoro" – commenta Marianna Scotti, Permanent Manager Randstad. A febbraio un'analoga iniziativa era stata organizzata a Casalecchio, con una ventina di persone candidate a colloquio.