Donate 5.000 mascherine FFP2 all’Ospedale Bellaria di Bologna

Lo scorso 23 marzo L’Ospedale Bellaria di Bologna ci ha chiesto aiuto indicandoci un grandissimo bisogno di mascherine per proteggere i medici dal pericolo di contagio dal Coronavirus. Ad oggi sono 100 i medici deceduti nel nostro paese a causa del COVID-19 e tantissimi altri sono in quarantena. Abbiamo sin da subito sentito il dovere di impegnarci al massimo per tutelare la salute di chi ci cura. E’ stata subito avviata una campagna di raccolta fondi https://www.fondazioneilbene.org/mascherine-emergenza-covid-19/ che in 10 giorni ha centrato l’obiettivo di 19.500 euro! Hanno donato più di 200 persone ed oggi 9 aprile 2020, sono state consegnate le prima 2.000 mascherine che si aggiungono ai 2.000 camici monouso consegnati martedì scorso grazie al contributo della Fondazione Santa Rita da Cascia Onlus. Nella foto il presidente Francesco Rosetti che consegna direttamente le mascherine all’ospedale Bellaria