Spesa a domicilio da discount, novità a Bologna: consegna entro un'ora e punto vendita selezionabile

Supermercato24, il primo player Italiano della spesa online con consegna a domicilio, annuncia un’importante collaborazione con Lidl. L’accordo permetterà ai clienti di ricevere la spesa direttamente a casa, anche entro un’ora, agli stessi prezzi del punto vendita e contando su uno dei più vasti assortimenti della spesa online in Italia.

La partnership con Lidl, inizialmente attiva con 11 punti vendita a Milano e 10 a Roma, si è ora ampliata con l’attivazione di 3 punti vendita a Bologna. L’accordo ha già reso disponibili sulla piattaforma di Supermercato24 un totale di oltre 4.000 referenze, di cui più dell’80% è Made in Italy.

Supermercato24 è l’unica piattaforma per la spesa online che consente di scegliere il proprio supermercato di fiducia tra quelli dell’area circostante, approfittando di promozioni esclusive e scegliendo i propri prodotti preferiti all’interno di una vastissima offerta. L’ordine effettuato online viene affidato ad un personal shopper, che si reca al supermercato per fare la spesa per il cliente, consegnandola a casa, o all’indirizzo desiderato, all’orario concordato, anche entro un’ora dall’ordine. Il servizio è attivo 7 giorni su 7, dalle ore 9.00 alle ore 23:00.