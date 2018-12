Il look di Capodanno: regole ed errori da evitare la notte di San Silvestro

Festa che vai, look che ti serve. Sì perchè fra veglioni, party in villa, concerti in piazza e cene a casa non è possibile generalizzare più di tanto anche se alcune costanti della notte di San Silvestro restano capi saldi per la prima festa del nuovo anno e l'ultima del vecchio: pailettes, lustrini, rosso a volontà. Che porta bene. E se non lo fai a Capodanno...

Le 5 regole per il look di Capodanno:

1. Non tutte le feste di Capodanno sono uguali e non esiste un dress code "universale". Oltre all'ovvio suggerimento di non sottovalutare il freddo se si trascorre la sera di San Silvestro all'aperto la prima regola è: col nero non si sbaglia mai. E' vero però che se sei una persona colorata tutto l’anno, presentarsi a una festa total black, più che per il nuovo anno sembrerà che tu sia lì per un funerale.

2. Se l'appuntamento per il 31 dicembre è una cena elegante, ecco forse questa è forse l’unica occasione per sfoggiare un look da star di Hollywood, in lungo e luccicante: la scollatura non vi raffredderà perchè la sala sarà calda, le scarpe non saranno troppo scomode visto che la maggior parte del tempo la si trascorre a sedere.

3. A casa di amici basterà essere raffinati, ma comodi: nessuno vuole un esercito di amiche sbilenche che torturano il parquet con i tacchi della grande distribuzione. Ma neppure la tuta e il look troppo casalingo sono una grande idea. Diciamo che per lei potrebbero andare dei jeans con maglia o giacca sberluccicanti, per lui jeans e camicia monocolore, preferibilmente scura.

4. Dicevamo: a Capodanno paillettes e lustrini. Il lungo e paillettato quest’anno si sposa con la tendenza degli anni '70 per gli over 30, corto e minimal invece per gli under 30, con gli anni novanta sempre in pole position.Annata che ha riportato in voga anche i giubbetti di jeans oversize che, con un dettaglio luccicante, una broche o una serie di bracciali, possono entrare a pieno titolo a una serata rilassata di musiche e frivolezze per il nuovo anno.