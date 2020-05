18 maggio: riaprono le biblioteche dell’Unione Reno Galliera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Da lunedì 18 maggio anche le biblioteche dell’Unione Reno Galliera (in coda alla notizia l'elenco completo) tornano ad accogliere i propri utenti. I servizi disponibili saranno il prestito e la restituzione e unica eccezione sarà la biblioteca di San Giorgio di Piano, che fino al 23 maggio sarà aperta solo per il rientro dei libri e riattiverà il servizio di prestito dal 25. La Fase 2 dell’emergenza sanitaria da COVID-19 imporrà una serie di misure di sicurezza: - si entra uno per volta; - all'ingresso ci si disinfetta le mani; - si indossa la mascherina (anche i bambini dai 6 anni in su); - i bambini possono essere accompagnati da un adulto (un adulto + un bambino); - i libri restituiti vanno depositati in appositi contenitori; - per il prestito si segue il percorso indicato dalla segnaletica e si sosta il solo tempo necessario; - non è possibile accedere agli scaffali o toccare I libri sugli espositori; - non è possibile accedere a emeroteca, sale studio, postazioni internet, spazio morbido; - non è possibile utilizzare i servizi igienici. Per rendere più veloci e sicure le operazioni di prestito si consiglia l’uso dei servizi online. - È possibile fare richieste di prestito, prenotazioni, proroghe accedendo all’area personale del catalogo Sebina You Bologna Catalogo del Polo Bolognese (https://sol.unibo.it/SebinaOpac/.do). - Istruzioni dettagliate ma anche bibliografie, bollettini delle novità e consigli di lettura sono pubblicate sulle pagine Facebook di tutte le biblioteche - Un compendio completo delle risorse messe a disposizione dalle biblioteche dell’Unione è consultabile sul sito dell’Unione Reno Galliera http://www.renogalliera.it/news-unione/le-biblioteche-di-unione-reno-galliera-durante-emergenza-covid19 - Dopo aver consultato il catalogo è possibile anche inoltrare richieste alle biblioteche via email o telefonicamente. Di seguito i nuovi orari di apertura, che saranno in vigore per tutta l’estate: Biblioteca di Argelato lunedì CHIUSO martedì 14.00-19.00 mercoledì 9.00-13.00 giovedì 9.00-13.00 venerdì 14.00-19.00 sabato 9.00-13.00 Biblioteca di Bentivoglio lunedì CHIUSO martedì 15.00-19.00 mercoledì 9.00-13.30 giovedì 15.00-19.00 venerdì 9.00-13.30 sabato 9.00-13.00 Biblioteca di Castello d'Argile dal 18 maggio fino al 17 luglio lunedì 15.00-19.00 martedì 8.30 - 12,30 mercoledì 15.00-19.00 giovedì 8.30-12.30 venerdì 15.00-19.00 sabato 15.00-18.00 dal 18 luglio al 31 agosto lunedì CHIUSO martedì 8.30 - 12,30 mercoledì 15.00-19.00 giovedì 8.30-12.30 venerdì 15.00-19.00 sabato 9.00-12.30 Biblioteca di Castel Maggiore lunedì CHIUSO martedì 14.00-19.00 mercoledì 9.00-14.00 giovedì 14.00-19.00 venerdì 9.00-14.00 sabato 9.00-13.00 Richieste di prestito e prenotazioni telefoniche (051 713017): martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 Biblioteca di Funo lunedì CHIUSO martedì 14.00-19.00 mercoledì 9.00-13.00 giovedì 9.00-13.00 venerdì 14.00-19.00 sabato 9.00-13.00 Biblioteca di Galliera lunedì CHIUSO martedì 8,30-13,00 mercoledì 15,00-19,00 giovedì 8,30-13,00 venerdì 8,30-13,00 sabato 8,30-12,30 Biblioteca Pieve di Cento lunedì CHIUSO martedì 8.30-13.00 mercoledì 15.00-19.00 giovedì 8.30-13.00 venerdì 8.30-13.00 sabato 8.30-13.00 Biblioteca S. Giorgio di Piano lunedì 9.00-14.00 martedì 9.00-14.00 mercoledì 9.00-14.00 venerdì 9.00-14.00 giovedì 14.00-19.00 sabato 9.00-12.30 ATTENZIONE: la biblioteca di San Giorgio di Piano dal 18 al 23 maggio sarà aperta solo per il rientro dei libri. Il servizio di prestito sarà attivo dal 25 maggio. Biblioteca S. Pietro in Casale adulti lunedì CHIUSO martedì 9.00-13.30 mercoledì 15.00-19.00 giovedì 9.00-13.30 venerdì 15.00-19.00 sabato 9.00-13.00 Biblioteca S. Pietro in Casale ragazzi lunedì CHIUSO martedì 9.00-13.30 mercoledì 15.00-19.00 giovedì 15.00-19.00 venerdì 9.00-13.30 sabato 9.00-13.00