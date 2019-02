Luoghi cuore Fai: antiche terme di Porretta sul podio nazionale

Non la svolta, ma sicuramente un importante riconoscimento. Le antiche terme di Porretta sono il terzo luogo del cuore Fai, podio a livello nazionale. E' il risultato del concorso 'I luoghi del Cuore' che il Fai - Fondo ambiente italiano ha avviato lo scorso anno e che sono arrivati a conclusione proprio in questi giorni.

Le antiche terme di Porretta, stabilimento in stile liberty cadiuto in abbandono dopo la costruzione del complesso più moderno, sono state selezionate a colpi di click da tutti gli italiani ricevendo 75.740 preferenze.

Tradotto in contributi per la sua ristrutturazione, il premio significa una cifra poco più che simbolica -30mila euro- ma significativa assieme alla visibilità del luogo per avviare ulteriori progetti di restauro.

Avanti alle terme di Porretta solo i boschi di Calci e icopisano (Pisa) distrutti dagli incendi di questa estate -primo posto con 114670 voti- e il fiume Oreto di Palermo -secndo con 83.138 voti.

Distanziati, anche se questi utlimi con un buon piazzamento, sono stati i Prati di Caprara, l'area ex militare del quartiere Porto candidata a essere bosco urbano, che ha raccolto la invidiabile cifra di 17.727 preferenze.