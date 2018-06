Maturità 2018, 'incubo' commissari esterni? Niente paura, c'è la rete

Commissari esterni alla maturità 2018? Non più un 'problema'. Una volta erano una vera e propria incognita ma ora, grazie alla rete e ai social network il loro mito si è sfatato, o quasi. Stiamo parlando dei commissari esterni agli esami di maturità, ovvero i componenti della commissione esaminatrice chiamata a giudicare idonei (o non idonei) gli studenti superiori, nella prova di maturità. Per la prova di maturità sono loro i veri 'avversari da sconfiggere', o meglio convincere della buona preparazione di studenti e studentesse dell'ultimo anno.

Gli studenti di ogni provincia -a Bologna sono circa 6mila- si sono attrezzati, e su Facebook e Twitter stanno fioccando i gruppi dedicati a cercare di capire chi ci si troverà davanti: un vero e proprio networking, dove spaventati 'elettronici' dell'Itis chiedono alle loro omologhe 'artiste' del liceo chi avranno davanti quando i futuri periti tecnici dovranno scrivere il loro tema di Italiano.

L'elenco dei componenti esterni -ma anche di tutta la commissione- dal quale attingere i nomi è quello ufficiale del ministero, che ha pubblicato nomi e cognomi dei commissari per tutte le province d'Italia.