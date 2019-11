FOTO | Mercatini di Natale, pure l'Appennino scende in piazza

I mercatini natalizi hanno già aperti i battenti in città. E da ieri nel cuore di Bologna anche l'Appennino ha allestito un “piccolo villaggio” , com ormai da tradizione in vista delle festività. Così in piazza Maggiore sono stati allestiti i caratteristici stand che ospitano i prodotti locali tipici. Il visitatore si trova immerso in un’atmosfera unica, un viaggio emozionale che dal pieno centro cittadino, lo trasporta all’interno di una dimensione scandita da ritmi più lenti e autentici: i profumi del bosco, il contatto diretto con il produttore e la ritrovata voglia di lasciarsi suggestionare dalla meraviglia della natura e delle sue stagioni.

A completare la cornice natalizia nel cuore pulsante del capoluogo felsineo, le luminarie e il tradizionale albero di piazza Nettuno, che saranno ufficialmente accesi durante il weekend in arrivo.

Ninnoli e mercatini. A Bologna è già Natale - VIDEO