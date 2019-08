In panchina nonostante la malattia, applausi e sostegno per Mihajlovic

Sta lasciando il segno l'iniziativa del tecnico del Bologna Fc, Sinisa Mihajlovic, di allontanarsi volontariamente dall'ospedale per andare a seguire l'esordio in campionato della squadra, contro il Verona in trasferta, partita finita con un pareggio ma gestita de visu dall'allenatore titolare, aiutato dal vice De Leo. Complimenti per il 'coraggio eccezionale' sono arrivati da un po' tutta la stampa estera, esortazioni alle quali si è voluto accodare anche il sindaco di Bologna Virginio Merola, che in un post su Fb ha apprezzato il gesto del mister, segno di "determinazione e attaccamento alla sua squadra". Diluvio di applausi virtuali anche sul profilo Instagram gestito da una delle figlie di Mihajlovic.

Il tecnico serbo, a cui è stata dignosticata una leucemia acuta, ha concluso da poco un primo ciclo di chemioterapia presso l'istituto Seragnoli del Sant'Orsola. Proprio dalla struttura ieri si sarebbe allontanato volontariamente, per poi ritornare a Bologna una volta finito il match.