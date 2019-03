"MISS ITALIA", la bella Caterina trionfa alle selezioni provinciali di Bologna

Ha conquistato la corona della vincitrice alla prima selezione di Miss Italia e vola alle regionali, dopo essersi aggiudicata la fascia di "MISS CENTRO BORGO", luogo in cui si è svolta la selezione. E' Caterina De Luca, 20enne di Forlì, una bella mora con occhi verdi che ha trionfato tra 31 pretendenti alla selezione provinciale bolognese. Passano gli anni, ma la fotomodella e ballerina, Caterina De Luca, non smette di emozionare. Non è la prima vittoria in concorsi di bellezza per Caterina: nel 2016 è stata incoronata come prima classificata alla selezione provinciale di Miss Italia, volando anche qui alle regionali. Sempre nello stesso anno, prima classificata Miss Social 2016 nella selezione dell'Esp di Ravenna, che vedeva come ospite Cristina D'Avena. Per due volte eletta Miss Rocchetta Bellezza e detentrice di varie fasce legate al concorso di Miss Italia, tra queste: Miss Dermal Institute, Miss Interflora, Miss Tricologica e Miss Pro Loco Savio 2016.