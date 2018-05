Miss mamma italiana: una sanlazzarese in prefinale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Proseguono in tutta Italia, le selezioni di “Miss Mamma Italiana 2018”, concorso nazionale di bellezza - simpatia riservato alle mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni e con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest’anno alla sua 25° edizione. La manifestazione è curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso). Sabato 26 maggio, in Piazza del Donatore ad Albignasego, con il Patrocinio del Comune di Albignasego, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2018”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casual ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici e in prove creative e artistiche, coinvolgendo il marito o i figli. Tra le mamme vincitrici di fascia che staccano il pass per le prefinali nazionali 2018 anche la Sanlazzarese Francesca Panzacchi, curatrice editoriale, mamma di Stefano e Luca. La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti I'ideatore e Patron del concorso e da Lara Biscuola “Miss Mamma Italiana Gold 2016”. Ospiti d’onore le Mamme Madrine (ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso e le Prefinaliste dell’edizione 2018).

