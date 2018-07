FOTONOTIZIA: Auto parcheggiata nello stallo Mobike, il ciclista la risolve così

Continuano le segnalazioni sulle Mobike, posizionate in posti strani o addirittura vandalizzate. Questa volta però a essere presa di mira è una auto in sosta in via Irnerio. Una sosta erronea, dato che la piazzola è in realtà lo stallo per il nuovo sistema di bike sharing, peraltro confondibile con un parcheggio residenti, se non fosse per la segnaletica verticale.

Un utente ciclista però evidentemente ha deciso di 'reagire' all'abuso non seguendo i canali preposti (si dovrebbe chiamare la Polizia Municipale in questi casi, ndr) ma con una singolare forma di protesta, e cioè posizionando la bici condivisa proprio sul tettuccio della utilitaria in sosta. Curiosi gli sguardi dei passanti questa mattina, alcuni dei quali hanno immortalato la scena.