Fiera della creatività, anteprima dagli stand: ecco le 7 idee più originali

Dove se non alla fiera della creatività? Il posto giusto per trarre ispirazione e sfogare idee e manualità, ma anche scoprire artigiani e designer che portano i loro piccoli (e spesso onirici) mondi in fiera, per l'appuntamento pre-natalizio "Il Mondo Creativo".

Idee regalo, decorazioni, complementi d'arredo, ispirazioni naturali...ecco le migliori idee viste in fiera!

1. Favole in barattolo: "Come la conserva della nonna"

Mettere delle fiabe in un barattolo. Un'idea bellissima realizzata in legno, con personaggi dipinti a mano. "L'obiettivo che ci siamo posti - spiegano gli ideatori di Kalibu - non è la creazione di oggetti fini a se stessi, ma oggetti portatori di un ricordo, una sorpresa o un modo differente di pensare. Un oggetto che ci fa riscoprire quella favola che ci raccontava la nonna o che si studiava controvoglia a scuola e che ora con la giusta distanza riusciamo a capire. Quella frase nascosta in una nostra illustrazione e che ti fa scoprire un libro non ancora letto. Quel vecchio mobile che non è solo un mobile ma un mondo di ricordi e per questo va salvato anche se ripensato e modificato".

2. Artigianato Maleducato

Ilaria e i suoi assistenti (che sono i suoi gatti!) è illustratrice e crafter, ma soprattutto gattara con la passione per il vintage. Fa cose originali e davvero creative, anche a tema natalizio.