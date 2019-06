Fontanelice, è morto Moreno Filandi: il carrozziere che inventava super-car

Dopo una lunga malattia, è morto a soli 58 anni Moreno Filandi, co-proprietario di un'officina a Fontanelice nella quale ideava e costruiva prototipi. Lo riferisce TG Vallata del Santerno.

Filandi era un personaggio molto noto in paese: la sua "creatura" più famosa è stata "Uragano", una super car costruita a mano e invidiatagli anche dai tedeschi, ai quali, non avrebbe mai ceduto il progetto. Poi fu la volta di "Ever S", presentata anche al Motor Show di Bologna e allo stand di Confartigianato nell'edizione 2019 di Autopromotec. Un vettura priva di tetto e finestrini per una guida openair.