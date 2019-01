Un film sull'apocalisse climatica, con Nick Nolte anche la Cineteca di Bologna

Un pianeta, nel 2085, devastato dal riscladamento globale e un cofanetto con su scritto 'Cineteca di Bologna'. Sono tra gli ingredienti della sceneggiatura per 'Last Words' un film post-apocalittico prodotto da Stemal e Rai Cinema. Diretto da Johnatan Nossiter, il film si ispira a un romanzo omonimo, scritto da Santiago Amigorena. Nel cast, tra gli altri, anche l'attore Nick Nolte, che interpreterà un uomo ultracentenario. Nolte, proprio in questi giorni in città per delle riprese in interna -location top secret- era già stato in Cineteca a ottobre.

Questa a grandi linee la sinossi: in un mondo dove il genere umano è prossimo all'estinzione, un ragazzo di origini africane segue una chiamata che lo porterà ad Atene. Il giovane, ultimo testimone del genere umano, percorre quindi il lungo cammino verso la città una volta culla di una civiltà prossima all'estinzione, portando con sè un cofanetto proprio con la scritta 'Cineteca di Bologna'. Per vedere la pellicola bisognerà aspettare però almeno la fine del 2019.