Oroscopo 2019 segno per segno. L'astrologo: "Ecco come leggere le previsioni astrali"

L'astrologo Massimiliano Gaetano ha alzato lo sguardo e ha interpretato i segni del cielo per noi: un anno sta per finire, uno nuovo per cominciare...è il periodo nel quale tutti facciamo bilanci e ci poniamo buoni propositi. Ma i pianeti ci daranno una mano a realizzare i nostri obiettivi? Scopriamolo dando un'occhiata all'oroscopo segno per segno del 2019.

«Prima di passare alle previsioni segno per segno, dobbiamo fare due premesse - spiega Gaetano - La prima è che il vero oroscopo è quello redatto per ciascuno di noi per il luogo e l’ora della nascita: questo costituisce la nostra carta di identità astrale ed è unica e irripetibile. La seconda è che quando leggiamo l’oroscopo sui quotidiani o sulle riviste oppure lo ascoltiamo per radio o per televisione dovremmo prendere in considerazione non solo le previsioni per il segno zodiacale (quello dove si trova il nostro Sole alla nascita), ma anche quello del segno ascendente al momento della nascita».

Fatte queste premesse necessarie, possiamo esaminare brevemente le previsioni del nuovo anno, segno per segno.

2019: le previsioni segno per segno:

Ariete

Per l’Ariete un 2019 positivo grazie a Giove favorevole per quasi tutto l’anno. Saturno in aspetto di quadratura consiglia maggiore ponderazione e riflessione e un po’ di pazienza soprattutto nel settore della professione. A dicembre, con l’ingresso di Giove in Capricorno, è sempre la situazione professionale a richiedere maggior attenzione e impegno.

Toro

Per il Toro il 2019 nasce all’insegna della trasformazione e del rinnovamento che è meglio assecondare soprattutto a partire da marzo, quando Urano entra definitivamente nel segno. I pianeti lenti in transito in Capricorno ti supportano per tutto l’anno in ogni settore e ogni tua iniziativa riceverà un premio a dicembre quando Giove ritornerà a sorriderti.

Gemelli

Per i Gemelli un 2019 ancora instabile all’insegna della confusione a causa della quadratura di Nettuno, alla quale si aggiunge l’opposizione di Giove: potresti commettere scelte poco riflettute o esagerate che ti si ritorce contro. Il sestile di Urano fino a marzo ti può aiutare a schiarirti le idee. Fine di anno sensibilmente migliore con Giove non più opposto.