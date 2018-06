Ozzano, è in arrivo la fibra ottica per le aziende

È in arrivò la fibra ottica per le aziende ozzanesi. Un intervento atteso, finanziato con i Fondi Por FESR e dalle quote delle aziende ozzanesi aderenti , che porterà la banda ultra larga nelle aree produttive di Ponte Rizzoli e Quaderna.

Un passo avanti che punta allo sviluppo e all’innovazione, per questo il Comune lancia un appello alle aziende che fossero interessate, per le quali sara possibile aderire anche nei prossimi mesi. A seguito della sottoscrizione, dell'Accordo di programma tra Comune di Ozzano dell'Emilia, alcune imprese locali (Hypertec, Colkim, Gna, Suzzi, DICO, Andimec, Logimatic) e Lepida (per conto della Regione Emilia-Romagna), sono partiti i lavori di scavo per la posa della dorsale pubblica per portare la fibra ottica, per una connettività garantita e bilanciata da 10 a 1000 Mbps. La macchina, che utilizza la tecnica no-dig a perforazione teleguidata, scava sottoterra, senza provocare interruzioni stradali o altri disagi alle proprietà attraversate ed è in grado di procedere per 150 mt prima di riemergere con i tubi porta-cavo. Il cantiere è stato avviato questa mattina lungo via Marconi nei pressi della ex Caserma del Genio Ferrovieri, alla presenza del Sindaco Lelli e dell'Assessore alle Infrastrutture Digitali Rossi.

L'Amministrazione comunale di Ozzano – afferma il Sindaco Lelli - ha creduto fin dal 2016 in questo progetto, candidandosi ai finanziamenti pubblici e trovando, insieme a Lepida, la strada per anticipare un intervento infrastrutturale che le aziende chiedevano con forza e per il quale hanno versato una quota di adesione. Tutto ciò rappresenta un ottimo esempio di sinergia pubblico-privato. Il prossimo obiettivo per il 2019 è quello di portare la fibra ottica anche alle abitazioni private”.

Un concetto ribadito dall'Assessore alle Infrastrutture Digitali Giuseppe Rossi : “Oggi raggiungiamo un risultato importante per il quale ci siamo impegnati con le aziende del territorio. Naturalmente, è per noi un primo passo che deve portarci quanto prima ad ampliare la platea di quanto hanno esigenze di collegamento che sono ormai vitali per un tessuto produttivo avanzato come il nostro.”