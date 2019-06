Villaggio della Salute Più: inaugura il nuovo Bimbolandia, paradiso per i più piccoli

Il Villaggio della Salute Più di Monterenzio compie vent’anni e per l'occasione si presenta con un look rinnovato che contempla nuove piscine e l'area tematica dedicata ai bambini completamente ristrutturata.Si tratta dello spazio Bimbolandia Più, che sarà inaugurato ufficialmente domani, sabato 29 giugno, alla presenza della stampa.

“In occasione di questo importante traguardo – afferma Antonio Monti , direttore scientifico della struttura – annuncio con orgoglio l'ulteriore potenziamento e arricchimento dell'offerta del Villaggio. La novità più rilevante, che ho voluto fortemente, consiste nell'ampliamento di Bimbolandia Più, l'area completamente rinnovata dedicata ai più piccoli. Uno spazio molto più ampio per la linfa vitale dei bambini; del resto, giocare è una delle attività più importanti per il loro sviluppo psicofisico”.

L'area bimbi, ribattezzata Bimbolandia Più, è stata ampliata su un’area complessiva di 25.000 mq, con tanti giochi che la rendono un luogo ricreativo ricco di proposte diversificate come lo Spray park di 350 mq con nuovi e stimolanti giochi d’acqua, tre piscine, miniscivoli e aree relax per i genitori. C'è anche il Bosco Gio’ con doppio percorso: acquagiochi con animali fantastici ed ecogiochi con 5 oasi che offrono altrettanti giochi in legno (ponte oscillante, dondolo, tree swing, scivolo nube, palestra esagonale). Infine, il Pianoro del Sole, con la nuova piscina arricchita da una cascata.

L’acquapark è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20 fino al 15 settembre (il venerdì e sabato sera anche con acquaparty serale e animazione musicale). Il Villaggio della Salute Più è aperto tutto l’anno con le terme al coperto, i ristoranti dell’agriturismo, l’albergo diffuso e l’area camping.

