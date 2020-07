A Ozzano apre una piscina per cani: "Vigono regole anti Covid e l'acqua viene continuamente igienizzata"

Divertirsi con il proprio cane o aiutarlo ad affrontare la paura dell'acqua senza andare al mare o al fiume, evitandogli possibili traumi è possibile. Nella frazione di Mercatale a Ozzano infatti, nel centro cinofilo Felicia, ha aperto una piscina dedicata esclusivamente agli amici a 4 zampe: una struttura fuori terra, alla quale si accede per singolo nucleo familiare, o persona alla volta, con il proprio cane. L'ingresso è consentito ai soli soci, ma è possibile tesserarsi in qualsiasi momento, così come spiega a BolognaToday Samantha Marocchi, che insieme a Roberto Monaco, è la responsabile dell’Associazione centro cinofilo Felicia.

"Siamo un'associazione senza scopro di lucro e abbiamo attivato questo servizio grazie all'installazione di una piscina 10 metri per 5, rispettando tutte le norme di sicurezza imposte dall'emergenza Covid - sottolinea - Chi vuole può accedere alla piscina prenotando slot di mezz'ora, insieme ai propri cani".

Il servizio punta a far divertire padroni e animali in acqua, ma permette anche di far fare attività motoria ai cani più anziani o di aiutare alcuni amici a 4 zampe a superare la fobia dell'acqua. L'accesso alla piscina infatti, è possibile sia in piena libertà, sia con il supporto di un tecnico : "Ci sono cani che amano l'acqua - sottolinea Marocchi - e possiamo insegnare nuovi giochi, così come animali che hanno paura o non sanno nuotare, e in questo caso li aiutiamo grazie alle competenze di Elena Gneo. Tengo a sottolineare che l'acqua della piscina è costantemente igienizzata grazie a una pompa attiva a ciclo continuo, che riesce ad aspirare tutto il pelo, e soprattutto non utilizziamo alcun prodotto che possa nuocere ai nostri amici a 4 zampe".