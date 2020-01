Ozzano: il Sulpl premia il lavoro e le indagini della Polizia Locale

Nel corso di un convegno di formazione professionale a Riccione, il Sulpl - Sindacato Unitario dei Lavoratori della Polizia Locale ha conferito un attestato al Comandante della Polizia Locale Stefano Zigiotti, al vice Massimo Colombari e all'agente Claudia Lipp : un riconoscimento per il lavoro svolto, con particolare riferimento ad un indagine giudiziaria svolta con grande professionalità tanto da dare lustro all'intero corpo di Polizia Locale edall'Amministrazione comunale.

Alla premiazione era presente il sindaco Luca Lelli, per testimoniare loro la grande riconoscenza dell'Amministrazione comunale per l'umanità, l'attenzione verso la collettività e la professionalità che quotidianamente tutti gli esponenti del Corpo mettono nello svolgimento del loro lavoro: "In un periodo storico dove è opinione comune che siano più importanti le conoscenze e le raccomandazioni rispetto alla professionalità e ai titoli di studio - ha spiegato Lelli- ben vengano questi riconoscimenti dati proprio dai sindacati di categoria a quei lavoratori che si sono distint, i e sono stati segnalati unicamente per le proprie capacità lavorative".