Primi 10.000 euro di ebook "antivirus" regalati

Cartabianca Publishing, piccola casa editrice bolognese, è stata tra le prime aziende ad aderire all'iniziativa "Solidarietà Digitale" del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/ Dallo scorso 14 marzo, Cartabianca Publishing ha dato a chiunque ne facesse richiesta la possibilità di scegliere un ebook a scelta dal proprio catalogo e riceverlo gratuitamente. La casa editrice è specializzata nella produzione di volumi dedicati al mondo dell'aviazione e dello spazio, ma dispone anche di titoli di narrativa, viaggi e reportage, biografie. «Crediamo che regalare libri rappresenti una sorta di "antivirus": se si ha un buon libro da leggere, restare a casa pesa meno», hanno dichiarato Paola Arosio e Diego Meozzi, titolari di Cartabianca Publishing. «Nelle prime due settimane abbiamo ricevuto all'incirca 1350 richieste di ebook che abbiamo spedito gratis a tutti. Se li avessimo venduti, questi libri ci avrebbero permesso di guadagnare oltre 10.000 euro» hanno aggiunto i titolari. «Pur essendo un'azienda a conduzione familiare – e come tutte le piccole case editrici in costante lotta con la crisi del settore – siamo fieri di aver dato un piccolo contributo per rendere più sopportabile agli italiani l'attuale situazione di "clausura" nelle proprie abitazioni. Non c'è stato alcun guadagno, ma i numerosi messaggi di apprezzamento che abbiamo ricevuto dai lettori rappresentano per noi la migliore ricompensa immaginabile, di questi tempi» hanno concluso Arosio e Meozzi. Cartabianca Publishing desidera ringraziare anche tutti i suoi autori e le sue autrici, che hanno partecipato all'iniziativa rinunciando alle proprie royalties. L'offerta è tuttora in corso e chiunque può richiedere di ricevere gratuitamente un ebook a scelta dal catalogo della casa editrice, inviando il titolo desiderato all'indirizzo letturesolidali@cartabianca.com, oppure compilando un modulo online: https://www.cartabianca.com/un-buon-antivirus-libri-gratis