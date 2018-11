A La Prova del Cuoco, lo chef Riccardo Facchini

A La Prova Del Cuoco si inizierà parlando di caffè con la ricetta della chef romana Anna Maria Palma, che preparerà un classico dolce della tradizione romana: il Maritozzo di caffè con la panna.

Con lei, il gastronomo campano Giustino Catalano e il nutrizionista laziale Luca Di Russo sveleranno tutte le proprietà benefiche di questa bevanda.

Nel “Duello all’italiana” di mezzogiorno, lo chef ligure Alessandro Dentone e la chef friulana Lorenza Fontebasso si sfideranno nella rivisitazione di un classico della cucina veneta: gli scampi alla busara.

Per la rubrica “Piatto d’autore”, lo chef palermitano Nicola Giunta proporrà degli squisiti busiati con broccoli, alici e caciocavallo.

Spazio anche alla creatività della chef mantovana Clara Zani, che preparerà squisiti Profiteroles salati con crema di mortadella e stracchino.

Seconda “manche” per i protagonisti de La Prova del Cuoco: i concorrenti Alessandro Di Stefano da Chieti e Rosetta Immordino da Palermo se la giocheranno a suon di menù, affiancati dagli chef Riccardo Facchini da Bologna e Emanuele Vallini da Pisa.

A giudicarli lo chef “stellato” Marco Sacco, l’esperta gastronomica Simona Maggio e - “giurato per un giorno” – il ballerino Samuel Peron.

Nel corso della puntata seconda tappa delle “escursioni gastronomiche” di Andrea Lo Cicero, che - per l’intera settimana - andrà alla scoperta della “ricette del casale”: Il viaggio prosegue con un piatto della tradizione toscana: Il Migliaccio al latte.

Tornerà immancabile il “borsino” della spesa” di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, con il suo report delle quotazioni del giorno dai banchi del “Mercato Wagner” di Milano.