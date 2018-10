A La Prova del Cuoco, lo chef Silvano Librenti

Si inizierà parlando di Salmone, con la ricetta della chef romana Anna Maria Palma che preparerà una stuzzicante Torta di Girelle con salmone, bieta e scamorza affumicata.

Con lei, l’esperto ittico Davide Valsecchi da Alessandria e la dietologa Daniela Limonta da Lecco sveleranno tutte le proprietà benefiche di questo pesce.

Nel “Duello all’italiana” di mezzogiorno, lo chef toscano Stefano Pinciaroli e lo chef ligure Alessandro Dentone si sfideranno nella rivisitazione di un celebre piatto della tradizione italiana: lo stracotto di manzo.

Per il “Piatto d’Autore”, lo chef romano Gianfranco Pascucci proporrà una personale interpretazione di un “classico” napoletano: pasta e patate con baccalà.

Spazio anche alla creatività della chef Susanna Badii da Arezzo, che realizzerà delle gustosissime Rosette con zucca, rigatino e insalata.

Quarta “manche” per i protagonisti de La Prova del Cuoco: i concorrenti Pier Giorgio Ronchi da Como e Grazia Agostino da Bari se la giocheranno a suon di menù, affiancati dagli chef Silvano Librenti da Bologna e Stefano Callegaro da Rovigo.

A giudicarli ci saranno lo chef Adriano Baldassarre, l’esperta enogastronomica Francesca Romana Mezzadri e - “giurato per un giorno” – il giornalista e conduttore televisivo Tiberio Timperi.

Nel corso della puntata l’inviato Ivan Bacchi sarà ad Agnone (Cb), alla ricerca di un piatto perduto della tradizione molisana: Le ostie di Agnone.

Tornerà, immancabile, il “borsino” della spesa” di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, con il suo report dai banchi del “Mercato Rosati” di Foggia.