Sabato 13 ottobre torna la Raccolta solidale, giornata dedicata alla raccolta di prodotti alimentari e non, presso i supermercati di San Lazzaro. La raccolta è organizzata dal Comune di San Lazzaro in collaborazione con le associazioni, le parrocchie, i centri sociali ed altre realtà istituzionali che operano a San Lazzaro. Nei seguenti supermercati sarà possibile acquistare e donare uno o più prodotti come latte a lunga conservazione, biscotti, scatolame, zucchero, olio, omogeneizzati, sapone, shampoo, detersivi, che saranno distribuiti a persone e famiglie in difficoltà individuate dal Comune:



Conad (via Jussi 16/D E F e via Emilia 43)

Coop (via Martiri delle Foibe 59)

Di Meglio (via Jussi 57)

Emilia Group (via Benassi 9)

EuroSpin (via Caduti di Sabbiuno 5)

Famila (via della Meccanica 26)

La raccolta sarà effettuata di fronte ai supermercati che esporranno il manifesto dell'iniziativa, da parte di addetti e volontari aderenti a varie Istituzioni, Associazioni ed Enti.