Racconti a tavola 2, il concorso letterario che apparecchia la tua fantasia

Si accettano racconti di tutti i generi letterari aventi un riferimento al cibo, al mangiare o alla tavola. I testi devono essere in lingua italiana e inediti. Possono partecipare autori italiani e stranieri. I racconti devono essere inviati via mail entro e non oltre il 15 ottobre 2018 all’indirizzo raccontiatavola@gmail.com La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli autori, esordienti e non. I racconti vincitori verranno pubblicati da Historica edizioni in una antologia che uscirà in occasione di “Più libri più liberi”, la fiera del libro di Roma. Informazioni e bando: http://www.historicaedizioni.com/concorso-racconti-a-tavola-2018/