Racconti sportivi, parte da Bologna il nuovo concorso letterario nazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

E’ il lato umano dello sport protagonista del nuovo Concorso letterario nazionale Racconti sportivi curato dal giornalista e scrittore Stefano Andrini. Si accettano racconti di tutti i generi letterari aventi un riferimento allo sport che non superino le 14.000 battute spazi inclusi. Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite prefisso. Ogni autore può inviare al massimo un racconto. I testi devono essere in lingua italiana e inediti. Possono partecipare autori italiani e stranieri. Possono partecipare testi già premiati in altri concorsi. I concorrenti devono inviare il racconto al seguente indirizzo: raccontisport@gmail.com entro e non oltre il 25 marzo 2019. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli autori, esordienti e non. I racconti vincitori verranno pubblicati da Historica edizioni in un libro che sarà presentato in anteprima nazionale in occasione del Salone del Libro di Torino che si svolgerà al Lingotto Fiere dal 9 al 13 maggio 2019. Successivamente verrà organizzato un evento ufficiale di consegna degli attestati di partecipazione per gli autori selezionati. Informazioni: raccontisport@gmail.com