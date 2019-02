5 idee per vivere in coppia San Valentino

La festa degli innamorati si avvicina e il 14 febbraio può diventare l'occasione giusta per fare colpo con un'idea originale il nostro o la nostra "Valentina". Come non cadere nella banalità? Come creare un'esperienza assolutamente originale? Qualche idea ve la diamo noi, cercando di accontentare un po' tutti...

1. Fiaba d'inverno: escursione di San Valentino

Un'escursione speciale nella sera di San Valentino, con un percorso che dalla stazione di Brisighella si snoderà costeggiando lo splendido borgo medievale costruito attorno ai suoi tre picchi, con brindisi finale. E' organizzata dall'associazione Vitruvio. Risalire la prima cima toccando la Rocca dei Veneziani, quindi la seconda dove sorge il Santuario del Monticino, imboccando i sentieri morbidi che si inoltrano nei paesaggi carsici del Parco della Vena del Gesso Romagnola per poi piegare verso il paese e raggiungere l’ultimo dei tre scogli di cristallo dominato dalla torre dell’orologio che guarda sull’abitato da fiaba... Guadagnarsi il centro scendendo fra le case, i vicoli, i volti e scalinate dal sapore antico, scendendo nella Piazza dalla mitica via degli Asini. Un’uscita leggera e affascinante, all’insegna dei colori e dei sapori invernali, in uno dei borghi più belli d’Italia, conteso nei secoli che furono da nobili, capitani di ventura e dalla grande Serenissima.