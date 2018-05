Iscrizioni alle scuole d'Infanzia, Pillati replica: 'Tutti vicino casa? Sarebbe insostenibile'

Soddisfare tutte le richieste di iscrizione agli asili comunali senza ricorrere alle liste di attesa e alle scuole 'fuori-zona' non sarebbe "né auspicabile né sostenibile". Lo ha detto l'assessora alla scuola Marilena Pillati, rispondendo a una interrogazione della consigliera M5S Elena Foresti durante il Question Time.

Il caso citato riprende da vicino la segnalazione di qualche giorno fa, dove una giovane mamma si lamentava di essere nei fatti costretta ad accettare un posto per il proprio figlio lontano da casa, oppure di rivolgersi alle materne convenzionate, dalle rette più salate.

"Solo se vi fosse un apprezzabile e generalizzato surplus di offerta rispetto alla domanda -risponde Pillati- si potrebbero assorbire fin da subito tutte le richieste, ma non credo sia sostenibile né auspicabile una situazione che prevede la consistente presenza di posti vacanti diffusi nelle scuole" Questo anche perché, ricorda l'assessora, ogni anno le mappe delle iscrizioni cambiano nella diffusione e quindi sono difficili da prevedere.

Ad ogni modo, il modo con cui si riempie la domanda può fare rischiare anche di rimanere fuori dalla prima graduatoria perché, ricorda sempre Pillati "scegliere poche scuole talvolta ha come effetto non solo di non riuscire ad essere ammessi nelle scuole scelte, quindi in quelle preferite, ma anche di vedere esaurite le disponibilità di posti in quelle scuole di bacino in cui con ogni probabilità sarebbe stato possibile essere ammessi".

La situazione verrà comunque monitorata assicurano dai banchi della Giunta, ma per adesso le liste d'attesa e le iscrizioni stanno mostrando "una situazione generale molto buona".

Critico Il Movimento 5 Stelle: "Una mamma dichiara di riscontrare una situazione difficile- riassume la consigliera comunale M5s Elena Foresti- e l'amministrazione risponde dando numeri delle scuole e delle richieste di iscrizione, anziche' preoccuparsi di contattarla e incontrarla per capire come aiutarla. Viva l'amministrazione a servizio dei cittadini", ironizza.