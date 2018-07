Social Factor lancia la Foosbol Cup: 38 agenzie, 300 partecipanti e una sola notte per premiare la miglior agenzia di comunicazione di bologna e provincia… a colpi di biliardino!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Meno liti da condominio, più fairplay in campo e sempre “inspired by people”: è con questo spirito che Social Factor ha lanciato la FoosBOL Cup, il 1° torneo di biliardino tra agenzie di comunicazione di Bologna e provincia. È così che oggi (12 luglio 2018) il cielo di Bologna si tingerà di rossoblù: lanciata a inizio giugno, l’iniziativa ha raccolto sin da subito tantissime adesioni. Nella sede di Social Factor si sfideranno 38 team di altrettante società, per decretare la migliore agenzia di comunicazione… almeno a biliardino! A supporto anche i numerosi sponsor locali e nazionali che hanno deciso di promuovere un’iniziativa che conta circa 300 persone. La FoosBOL Cup è nata da una semplice domanda: perché farsi il sangue amaro gareggiando in continuazione quando ci si può arricchire con una sana rivalità? È risaputo che quello della comunicazione sia un mercato molto competitivo, spesso alimentato da malumori e poco avvezzo alle sinergie. Social Factor ha così deciso di aprire le porte dell’agenzia a tutti i competitor, introducendo il proprio motto “inspired by people” anche nella realtà delle società che si occupano di comunicazione ad ampio raggio. Perché “dietro ogni interazione e tecnologia ci sono le persone” e il networking è un valore fondamentale per la crescita professionale e umana di ognuno di noi. “Siamo davvero entusiasti e positivamente sorpresi di questo successo: la FoosBOL Cup è nata come una divertente sfida, ma si è trasformata in una grande festa dove a vincere sono networking e collaborazione”, ha commentato Enrico Gualandi, Founder & CMO di Social Factor. “Ogni relazione è importante per crescere e arricchirsi di esperienza. Con la FoosBOL Cup pensiamo di poter fare ancora meglio, portando la competizione a un sano livello agonistico e aprendo la mente al concetto di sinergia e collaborazione”, ha dichiarato Fabrizio Fogli, Founder & CCO.

