Sportelli INPS di Bologna, dal 16 settembre stop alle code Al via la sperimentazione di una nuova modalità di accesso agli sportelli della Sede Inps di via Gramsci 6 a Bologna. Attese troppo lunghe e sovraffollamento delle sale di attesa in alcune ore della giornata: per questi motivi dal prossimo 16 settembre l’accesso del pubblico alla sede Inps sarà possibile per gli sportelli di Linea solo tramite prenotazione, che si potrà effettuare in una di queste modalità: da smartphone con l’app Inps Mobile (anche senza PIN), da Internet sul sito www.inps.it accedendo al servizio “Sportelli di Sede” (se in possesso di PIN). Si potrà prenotare anche telefonando al Contact Center al n. 803 164 da fisso, o al n. 06 164 164 da cellulare e presso la reception della Sede Inps. Sarà invece consentito l’accesso libero allo sportello “Servizi Veloci” dedicato alla sola consegna di documenti, alla prenotazione di appuntamenti, al rilascio di estratti contributivi, Certificazioni Uniche e O bis M. La prenotazione assegnerà una precisa fascia oraria a ciascun utente, che impiegherà quindi solo il tempo strettamente necessario per ottenere le informazioni di cui ha bisogno. In questo modo non si verificheranno “code all’alba” e affollamenti critici nelle sale di attesa. Lo scopo della sperimentazione è quello di venire incontro alle esigenze degli utenti offrendo un servizio di qualità sempre migliore. L’Inps di Bologna sta avviando una capillare campagna informativa per limitare al minimo i possibili disagi che potrebbero intervenire nella fase iniziale.