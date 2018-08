Stelle cadenti, non solo la notte di San Lorenzo: quando e come osservarle al meglio

Il mese di agosto ci regalarà un grande spettacolo dal cielo: la pioggia di stelle cadenti. Un fenomeno che, come si sa, non è circoscritto alla sola Notte di San Lorenzo. (QUI I 5 POSTI MIGLIORI IN CITTA' PER OSSERVARE LE STELLE)

Quando vedere le stelle cadenti: le date migliori del 2018

Proprio questa settimana inizierà il periodo migliore per avvistarle, che per l'anno 2018 - secondo gli astronomi - sarà compreso dal 10 al 14 Agosto. Il picco avverrà fra il 12 e 13 Agosto, a partire dalle ore 22 e sino a poco prima del mattino, verso le 4.00, quando sarà possibile osservare fino a 50 e più meteore l’ora.

Conviene, tuttavia, iniziare ad osservare le stelle cadenti sin dai primi giorni di Agosto e continuare ad osservarle anche successivamente: vi è infatti un secondo sciame di meteore, le Delta Acquaridi, che iniziano a vedersi già dal 12 Luglio fino al 23 Agosto e si incontrerà proprio con lo sciame delle meteore Perseidi regalandoci delle notti ricche di stelle cadenti.

Come osservare le meteore Perseidi, comunemente dette stelle cadenti di San Lorenzo: 3 consigli utili