Strabologna 2018, Bologna si tinge di blu: un mare di partecipanti

Una miriade di "puntini" azzurri che ha colorato la città: questo di sarebbe visto dall'alto, guardando Bologna oggi. I colori delle magliette dei numerosissimi partecipanti della Strabologna, che come ogni anno ha coinvolto sportivi, famiglie e anche i maratoneti che se la prendono con molta calma, ma che un evento di questa portata non se lo vogliono perdere perchè comunque coinvolgente e divertente.

Dopo le premiazioni in Piazza Maggiore, il pomeriggio continua così:

Dalle 14.30 Maxi Lezione di Zumba, fino alle 15.30 quando saliranno sul crescentone le palestre UISP per una inedita esibizione di balli di gruppo che saranno sicuramente in grado di coinvolgere tutti i presenti.

Alle 16.20 si passerà al tango argentino con Medialuna, fino ad arrivare, alle 16,30, all’Hip Hop con esibizioni curate da Winning. Alle 17.00 sarà il momento di Tarantarte che porterà in scena danze popolari, alle 17.25 si esibirà il gruppo Donne in Blu dell’Associazione sportiva dilettantistica “Il Grinta”.

Ultime due esibizioni alle 17.35 e alle 18.30: prima la Polisportiva Pontevecchio mostrerà coreografie di ginnastica artistica e chiuderà il gruppo Marakatimba con musica dal vivo suonata che riporterà al genere Afro-Brasiliano, Afro-Cubano e Funky.

Per tutta la giornata l’associazione Vip Clown – Intrattenimento e divertimento per i bimbi, girerà per la Piazza e coinvolgerà i presenti in divertenti attività.