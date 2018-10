Superenalotto, a Sant'Agata Bolognese sfiorato Jackpot: vinti oltre 30mila euro

La fortuna fa tappa in Emilia Romagna con il SuperEnalotto: a Sant'Agata Bolognese, in provincia di Bologna, un giocatore ha sfiorato il Jackpot e centrato un 5 da 32.842,48 euro. La schedina vincente, fa sapere Agipronews, è stata convalidata al Tabacchi di via 2 agosto, 44. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 55,2 milioni di euro, quarto premio in palio più alto al mondo e terzo in Europa. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Emilia Romagna il 6 manca dal 22 novembre del 2014, con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo.