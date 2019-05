Succedeva 7 anni fa: l'Emilia devastata dal terremoto | FOTO-VIDEO

Un boato, poi la terra che trema, violentemente. Pochi secondi, ma sembrano un'eternità. Così inizia una delle notti più buie per l'Emilia Romagna. Quella del 20 maggio 2012. Esattamente 7 anni fa. Alla prima scossa di terremoto, ne sono seguite tante altre, lasciando la nostra terra in balia della paura, della distruzione, della morte. Sfiancata, straziata, ricoperta di sangue e macerie, la gente si è poi rimboccata le maniche. Cercando di ricostruire. Andare avanti . Dimenticare e al tempo stesso ricordare. Affinchè la memoria non cancelli le lacrime, il sudore e la sofferanza. Noi, 7 anni dopo, ricordiamo così:

Attendere un istante: stiamo caricando il video...