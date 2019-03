Torre di Palazzo D'Accursio, lavori finiti: via i ponteggi

Sono terminati i lavori di restauro della Torre dell'Orologio di Palazzo d'Accursio, iniziati nell'ottobre scorso per restaurare interni e orologio. Per ascoltare nuovamente il rintocco della campana occorrerà invece attendere la conclusione di altri lavori, conclusione prevista per la fine della prossima settimana.

Nelle prossime settimane, a partire dal mese di aprile, comincerà sulla Torre un nuovo cantiere volto al consolidamento delle scale interne e ai lavori necessari a mettere in sicurezza i parapetti delle terrazze che si affacciano su Piazza Maggiore. Interventi necessari per permettere poi il successivo accesso alla struttura.